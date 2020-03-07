شؤون فلسطينية

شاهد: مدارس غزة مُغلقة تحسبًا من فيروس (كورونا)

شاهد: مدارس غزة مُغلقة تحسبًا من فيروس (كورونا)
من إضراب مدارس غزة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت مدارس قطاع غزة، اليوم السبت، أبوابها، تنفيذًا لقرار وزارة التربية والتعليم؛ ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس (كورونا).

وكانت وزارة التربية والتعليم، بغزة، قررت تعليق الدوام في مدارس محافظات غزة، اليوم السبت؛ كإجراء احترازي، وسيتم تقييم الأمور مساء غد الأحد؛ لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الدوام في الأيام التالية. 

بدوره، قال المستشار الإعلامي لوكالة (أونروا) بقطاع غزة، عدنان أبو حسنة، إنّ الإدارة قررت إغلاق مدارس (أونروا) اليوم السبت في القطاع كإجراء احتياطي بسبب فيروس (كورونا).



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