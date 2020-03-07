رئيس الإعلامي الحكومي: قرار واضح بمحاسبة كل من تسبب بوقوع حادث النصيرات

حادثة النصيرات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن وجود قرار واضح بمحاسبة كل من تسبب بوقوع حادث النصيرات الأليم، تقصيراً كان أو جشعاً أو سوء تقدير.



وقال معروف، وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي): "حتى يكون الأمر قطعيًا في توجيه المسؤولية، نحن بانتظار نتائج التحقيق النهائية، فكل ساعة هناك جديد، يكشف عن ملابسات اندلاع الحريق".



وأوضح، أن اللجنة الفنية تحقق هندسيًا وجنائيًا، واستعانت بشهود عيان، وتسجيلات كاميرات المراقبة، إضافة للتحليل الفني لمسببات الحريق بناء على مخلفاته، بحسب الدفاع المدني.