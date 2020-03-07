شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد: إمدادات توريد البضائع والسلع إلى بيت لحم تسير كالمعتاد

وزارة الاقتصاد: إمدادات توريد البضائع والسلع إلى بيت لحم تسير كالمعتاد
منتجات غذائية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت: إن إمدادات توريد البضائع والسلع إلى السوق، وخاصة إلى محافظة بيت لحم تسير بشكلها المعتاد، ولن يكون هناك تقييد لحركة الشاحنات المحملة بالمنتجات والسلع، بما ينسجم مع التدابير الصحية المعمول بها.  

وبينت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن طواقمها وشركائها تنفذ متابعات دورية وجولات ميدانية لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني؛ للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمولة بها، لافتة إلى سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تمت مع مؤسسات القطاع الخاص؛ لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه السوق الفلسطيني.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديريها لكل المؤسسات ورجال الأعمال على مبادرتهم في تقديم العون والمساعدة بمختلف أنواعها ومجالاتها.

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