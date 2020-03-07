"كورونا حول العالم" 16 مصابًا في فلسطين و21 في إسرائيل و3073 وفاة في الصين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 16 مصابًا، بعد الكشف عن 9 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم.



وقالت وزارة الصحة: إنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصاً، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/ يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.



وبينت أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بـ (معبر رفح).



وفي إسرائيل، ارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 21 مصاباً، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن شخصًا ثلاثينيًا من منطقة حيفا، عاد حاملًا للفيروس من العاصمة النمساوية فيينا الأحد الماضي.



وقالت الصحة أيضاً: إن سائحاً إيطاليا مصاباً بالفيروس، كان قد زار إسرائيل الأسبوع الفائت، وتم اكتشاف ذلك بعد عودته إلى بلده، مشيرة إلى أن هذا السائح، وصل إلى إسرائيل يوم الأحد الماضي، وغادر بعد يومين، ومكث معظم وقته في غرفته في فندق (دان) في تل ابيب، كما تناول الطعام في مطعم الفندق قبل سفره.



وفي الصين، أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع ضحايا فيروس (كورونا) إلى 3073 حالة وفاة، فيما كشفت عن توجه لتوسيع استخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية في علاج المصابين.



وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير يومي، إنه جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة و99 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) في عموم البلاد.



وأكدت، أن عدد حالات الوفاة ارتفع بذلك إلى 3073 شخصاً في حين زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 80813 شخصاً.



وفي إيطاليا، سجلت 49 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ عدد الذين قضوا بالفيروس 197، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين انتقلت إليهم العدوى 4636، أما هولندا، فأعلنت اليوم أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد.



أما فرنسا فقد ارتفع عدد الوفيات إلى تسع بعد أن اودى الفيروس بحياة شخصين آخرين، كما ارتفع عدد المصابين من 154 إلى 577 بحسب وزارة الصحة في باريس.



وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية المحلية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 109 معظمها لدى أشخاص عادوا مؤخراً من إيطاليا.