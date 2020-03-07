عائلة شكشك: حال لم يتم القصاص من قاتل صفاء سنتخذه وبموافقة عائلته





ولفتت العائلة إلى أنه إذا لم يتم القصاص منه، فلا يحق لعائلة شكشك ممارسة العدالة الفردية.





وجددت عائلة الفالح في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إعلانها ببراءتها من ابنها أحمد أكرم الفالح، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يتم تقديم أي نوع من المساعدة القانونية أو زيارته أو التعرف عليه.





وفي السياق، طالبت العائلة الجهات الحكومية المعنية بتوقيع أقسى العقوبات على القاتل، وهي الإعدام حتى يكون عبرة لم تسول له نفسه التطاول على الأنفس البشرية، حسب البيان.





بدوره، قال جلال شكشك عم المغدورة صفاء في تصريحات لـ"دنيا الوطن": "إذا لم تنفذ الجهات الحاكمة في قطاع غزة حق القصاص، فإن لعائلة شكشك الحق في اتخاذ القصاص، وبموافقة عائلته.

خاص دنيا الوطن-أحمد العشيطالبت عائلة الفالح في مدينة غزة، الجهات المعنية، بإهدار دم ابنها، أحمد أكرم الفالح، الذي أقدم قبل عدة أسابيع على قتل زوجته صفاء شكشك في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.