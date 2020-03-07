"اللجنة الحركية للوزارات" تُهيب بكافة الموظفين الالتزام بأعلى درجات المسؤولية لمواجهة (كورونا)

فحص كورونا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استناداً إلى المرسوم الرئاسي، وإعلان حالة الطوارئ، واعتماداً على قرارات رئيس الوزراء، والتعليمات الصادرة، تهيب اللجنة الحركية للوزارات والهيئات الحكومية، بالجميع للتفاعل والتعاون التام، وتحمل المسؤولية كل في مجاله ونطاق عمله، والتعامل مع الحالة الراهنة بكل مسؤولية، حفاظاً على سلامة مجتمعنا وشعبنا.



وشددت اللجنة الحركية على أن هذه مرحلة الجدية، وتحمل المسؤولية؛ والارتقاء لمستوى الحدث، وكلنا مطالبون بتوفير ما من شأنه إنفاذ توجهات الحكومة، وكلنا مطالبون بإسناد الجهد الموجه وإبداء أعلى درجات المسؤولية.



وتمنت اللجنة، بأن يحمي الله فلسطين وأهلها، والتوفيق لكل جهد ينتصر للروح العالية من المسؤولية في هذا الظرف الحرج.