"العربية الفلسطينية" تدعو للملاحقة القانونية لغير الملتزمين بإجراءات السلامة





رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم، جهات الاختصاص إلى ملاحقة المخالفين، وغير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، مضيفة: "يجب الوقوف على ملابسات حادث حريق النصيرات، وأخذ العبر"، معزية بضحايا الحادث.وقال رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية: "يجب على الجهات المسؤولة، وذوي الاختصاص، أن تلاحق المخالفين، وتحاسبهم لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة المهنية"، عازياً ذلك إلى تفادي تكرار مثل هذا الحادث المُروّع، الذي أودى بحياة تسعة مواطنين من أبناء مخيم النصيرات للاجئين.ودعا في تصريحاته، خلال اجتماع طارئ للجبهة بالوسطى، إلى تطبيق القانون لضمان عدم تكرار حادث أليم كهذا، مهيباً بأصحاب الحرف والمهن، والتجار، وأصحاب المخابز، ومحطات الوقود إلى الالتزام بالقانون، واتباع إجراءات الوقاية والسلامة المهنية، وتوفير لوازمها، مبيناً أن الهدف من ذلك، هو الحفاظ على سلامة المواطنين.و أعرب عن شكره للمواطنين، وطواقم الأجهزة الأمنية، والدفاع المدني، والطواقم الصحية، ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في تطويق الحادث، وإنقاذ المصابين، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويشفي الجرحى والمصابين.