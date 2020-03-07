الصحة بغزة تُصدر تعميمًا جديدًا حول فيروس (كورونا)

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، تعميمًا، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس (كورونا) الجديد (كوفيد-19).



وقالت الصحة، في تصريح مقتضب: إنه للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ندعو جميع المواطنين لعدم مغادرة قطاع غزة إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم.



وشددت على ضرورة إجراء الحجر المنزلي لكافة العائدين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)؛ حرصا على سلامة المجتمع.



وأكدت الوزارة، أن الالتزام باجراءات السلامة والتقيد بها واجب ديني و أخلاقي وتعبير عن التزام ومسؤولية وطنية، مضيفة: "ندعو كافة المواطنين إلى الاتصال على الرقم المجاني (103) للاستفسار أو الإبلاغ عن أي تطوارات صحية، وسيكون فريق الطب الوقائي جاهزاً لمساعدتكم".