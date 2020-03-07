شؤون فلسطينية

طالع الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

طالع الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نهاراً، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة  السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، وليصبح الجو ربيعياً لطيفا في المناطق الجبلية، حاراً نسبيا في بقية المناطق نهاراً وباردا ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وبارداً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس15-820-1223-10بيت لحم15-820-1223-10
رام الله والبيرة14-719-1122-9طولكرم18-1123-1727-14
نابلس16-921-1324-11قلقيلية18-1123-1727-14
جنين19-924-1427-13سلفيت15-820-1223-10
طوباس19-924-1427-13روابي16-921-1324-11
الخليل14-720-1123-9غزه19-1224-1828-16
أريحا23-1228-1730-16خانيونس19-1224-1828-16
الأغوار الشمالية21-1026-1528-14رفح20-1125-1729-15

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