اللواء فراج: المدعي العام غير مصاب بـ (كورونا) ويجري فحص عينة جديدة منه

رام الله - دنيا الوطن

أكد اللواء اسماعيل فراج رئيس هيئة القضاء العسكري، أن جهاد شوكة المدعي العام العسكري غير مصاب بفيروس (كورونا).





وأوضح اللواء فراج، أن دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة أبلغته بحدوث خلل في العينة التي تخلص المدعي العام العسكري، مؤكداً إجراء الفحص على عينة جديدة وسيتم الإعلان عن النتائج عند صدورها من وزارة الصحة.



وجاء ذلك، عقب تصريح صحفي للواء قبل إعلان دائرة الطب الوقائي عن حدوث خلل خلال اخذ العينة.وطالب اللواء الصحفيين استيفاء المعلومات من مصدرها الرسمي، حفاظاً على السلم الاهلي في المجتمع.