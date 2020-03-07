رئيس جمعية الفنادق: غالبية الوفود السياحية الأجنبية غادرت فنادق محافظة بيت لحم

أكد الياس العرجا رئيس جمعية الفنادق العربية الفلسطينية أن معظم النزلاء من السياح الأجانب في مختلف فنادق محافظة بيت لحم غادروا المدينة.





وقال العرجا في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "تم اخلاء ما مجموعة 6 آلاف سائح أجنبي، بعد تأمين خروجهم بواسطة حافلات، باستثناء المئات الذين لم تسمح لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المبيت في فنادقها.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف "بناء على اتفاق مع محافظ بيت لحم كامل حميد، الذي أعطى السياح يوما آخر للمبيت في بيت لحم، والذين يصل عددهم 600 سائح، على أن يغادروا المحافظة السبت".