إسرائيل تعزل 1262 جندياً في الحجر الصحي بسبب (كورونا)

قالت القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، أن الجيش عزل 1262 جندياً في الحجر الصحي، بسبب فيروس (كورونا).





وأضافت القناة: أن معظم الجنود، قد عادوا من الخارج، والتقوا مصابين بالفيروس.





وفي سياق متصل، قالت القناة 12: إن مسؤولين في وزارة الصحة يفكرون بعزل القادمين من الولايات المتحدة، في خطوة يمكن أن تكون لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي.







وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 21 حالة.









رام الله - دنيا الوطن