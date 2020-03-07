دولي

روسيا تحظر دخول القادمين من إيران بسبب (كورونا)

روسيا تحظر دخول القادمين من إيران بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت روسيا، الجمعة، إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من إيران، وعدم استقبال طلبات التأشيرات منها، بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وذكر مرسوم حكومي أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "سيغلق الحدود الروسية مؤقتا أمام الرعايا الأجانب (...) الآتين من إيران" للعمل أو متابعة الدراسة أو السياحة.

وسيبدأ الإغلاق منتصف ليل الجمعة بهدف "وقف انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الروسية".

ويستثني هذا الإجراء الأشخاص المقيمين بشكل دائم في روسيا، ورعايا دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان، فضلا عن الوفود الرسمية وطواقم السفر.

وأوضح المرسوم أن وزارة الخارجية لن تستقبل بعد الآن طلبات التأشيرات من إيران  التي تعد بؤرة تفشي للفيروس في الشرق الأوسط، وقد سجلت 107 حالات وفاة بسبب الفيروس، لتأتي بعد إيطاليا التي سجلت أعلى عدد وفيات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة قبل شهرين.

وكلفت الحكومة الروسية هيئة الطيران المدني إبلاغ هذه الإجراءات إلى شركات الخطوط الجوية الروسية.

وكانت روسيا أعلنت، الجمعة، ست إصابات جديدة بالفيروس، بينها خمس في موسكو، وكلهم كانوا زاروا إيطاليا في المدة الأخيرة.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تعزل 1262 جندياً في الحجر الصحي بسبب (كورونا)

إسرائيل تعزل 1262 جندياً في الحجر الصحي بسبب (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) لـ 21

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) لـ 21

الصحة العالمية: من غير المتوقع اختفاء فيروس (كورونا) في الصيف

الصحة العالمية: من غير المتوقع اختفاء فيروس (كورونا) في الصيف

مسؤول إيراني: (كورونا) هجوم بيولوجي على بلادنا

مسؤول إيراني: (كورونا) هجوم بيولوجي على بلادنا

يديعوت: إسرائيل جلبت سراً عينات من (كورونا)

يديعوت: إسرائيل جلبت سراً عينات من (كورونا)

إيران: وفاة ستة موظفين في البنك المركزي بسبب (كورونا)

إيران: وفاة ستة موظفين في البنك المركزي بسبب (كورونا)

إسرائيل: نحن قاب قوسين من فقدان السيطرة على تفشي فيروس (كورونا)

إسرائيل: نحن قاب قوسين من فقدان السيطرة على تفشي فيروس (كورونا)

طالع: النتائج شبه النهائية لانتخابات (كنيست) الإسرائيلي

طالع: النتائج شبه النهائية لانتخابات (كنيست) الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

رئيس جمعية الفنادق: غالبية الوفود السياحية الأجنبية غادرت فنادق محافظة بيت لحم

رئيس جمعية الفنادق: غالبية الوفود السياحية الأجنبية غادرت فنادق محافظة بيت لحم

وزارة النقل والمواصلات تعلق العمل في مديريتها في بيت لحم

وزارة النقل والمواصلات تعلق العمل في مديريتها في بيت لحم

محافظ قلقيلية يغلق صالات الأفراح في المحافظة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية يغلق صالات الأفراح في المحافظة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

القضاء الأعلى ينفي إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس (كورونا)

القضاء الأعلى ينفي إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس (كورونا)

&#34;فـدا&#34; يُدشن احتفالاته بالذكرى الثلاثين للانطلاقة

"فـدا" يُدشن احتفالاته بالذكرى الثلاثين للانطلاقة

اللواء كميل يشكل لجنة طوارئ لمواجهة فايروس كورونا في محافظة سلفيت

اللواء كميل يشكل لجنة طوارئ لمواجهة فايروس كورونا في محافظة سلفيت

الاتيرة: تخصيص مركز طوارئ في نابلس لمواجهة أي تحديات مستجدة

الاتيرة: تخصيص مركز طوارئ في نابلس لمواجهة أي تحديات مستجدة

الصحة: غزة خالية من فيروس (كورونا) والوزارة تواصل تنفيذ إجراءاتها الوقائية

الصحة: غزة خالية من فيروس (كورونا) والوزارة تواصل تنفيذ إجراءاتها الوقائية

منوعات

من أجل دينا الشربيني.. عمرو دياب يفعل شيئاً للمرة الأولى في تاريخه

من أجل دينا الشربيني.. عمرو دياب يفعل شيئاً للمرة الأولى في تاريخه

بعد العمرة.. انتقادات لدرة بسبب ملابس الكيك بوكسينغ

بعد العمرة.. انتقادات لدرة بسبب ملابس الكيك بوكسينغ

هجوم لافت من أصالة.. من قصدت بـ&#34;العفن&#34;؟

هجوم لافت من أصالة.. من قصدت بـ"العفن"؟

هل دخلت زوجة قصي خولي بمفاوضات للتنازل عن ابنها مقابل مبلغ ضخم؟

هل دخلت زوجة قصي خولي بمفاوضات للتنازل عن ابنها مقابل مبلغ ضخم؟

نجمة سورية ترتبط للمرة الثالثة بعد فشل زواج ليوم

نجمة سورية ترتبط للمرة الثالثة بعد فشل زواج ليوم

نانسي عجرم إلى التمثيل للمرة الأولى

نانسي عجرم إلى التمثيل للمرة الأولى

هذا ما يشعر به راغب علامة عند الاستماع إلى (بنت الجيران)

هذا ما يشعر به راغب علامة عند الاستماع إلى (بنت الجيران)

(كنزي) ابنة عمرو دياب تخطف الانظار برقصة جديدة

(كنزي) ابنة عمرو دياب تخطف الانظار برقصة جديدة

كندة علوش عن &#34;كورونا&#34;: بروباغندا إعلامية

كندة علوش عن "كورونا": بروباغندا إعلامية

بعد اعتزاله (تويتر)... قرار مفاجئ من عبد المجيد عبد الله

بعد اعتزاله (تويتر)... قرار مفاجئ من عبد المجيد عبد الله

عربي

لبنان: (كورونا) وصل إلى مرحلة الانتشار

لبنان: (كورونا) وصل إلى مرحلة الانتشار

مصر: اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس (كورونا) على متن باخرة نيلية

مصر: اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس (كورونا) على متن باخرة نيلية

ثمانيني جزائري ينقل فيروس (كورونا) لـ 16 فرداً من عائلته

ثمانيني جزائري ينقل فيروس (كورونا) لـ 16 فرداً من عائلته

السعودية تُهاجم إيران بسبب &#34;سلوكها غير المسؤول&#34; بقضية تتعلق بفيروس (كورونا)

السعودية تُهاجم إيران بسبب "سلوكها غير المسؤول" بقضية تتعلق بفيروس (كورونا)