شؤون فلسطينية

وزارة النقل والمواصلات تعلق العمل في مديريتها في بيت لحم

وزارة النقل والمواصلات تعلق العمل في مديريتها في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، عن تعليق الدوام والعمل في مديريتها في محافظة بيت لحم حتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي وصل دنيا الوطن نسخة عنه، أن القرار جاء بعد إعلان الحالة الطوارئ في فلسطين، لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

يذكر أن الرئيس محمود عباس أعلن حالة الطوارئ في فلسطين، بعد إصابة سبعة مواطنين بالفيروس في محافظة بيت لحم، كما قرر رئيس الوزراء اغلاق كافة المدارس والجامعات ونشر قوات الأمن في المحافظات.

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