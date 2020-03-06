شؤون فلسطينية

بلدية رام الله تباشر بتعقيم المساجد والكنائس وبيوت المسنين وفق إجراءات وقائية

بلدية رام الله تباشر بتعقيم المساجد والكنائس وبيوت المسنين وفق إجراءات وقائية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت بلدية رام الله بتعقيم عدد من مؤسسات المدينة، في اجراء وقائي من بين سلسلة من الإجراءات الوقائية التي اتخذها مجلس البلدي في جلسة طارئة عقدت لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا".

ووفقا للخطة التي اعتمدها المجلس تم تعقيم كل من دور العبادة من كنائس ومساجد في مدينة رام الله في المرحلة الأولى، وتعقيم مبنى دار بلدية رام الله بما يشمل مركز خدمة الجمهور ومكاتب الموظفين والخدمات العامة.

كما شكلت البلدية فريق الطوارئ الخاص بمتابعة وتنفيذ قرارات المجلس البلدي.

وأعلنت البلدية في بيان لها، أنها ستستكمل أعمال التعقيم في المرحلة الثانية لتشمل بيوت المسنين والجمعيات ومرافق البلدية.

وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إن البلدية حريصة على سلامة المواطنين، وقامت بهذا الاجراء كنوع من الإجراءات الاحترازية الوقائية، كما اتخذت عدة قرارات بهذا الخصوص ومن بينها تعقيم وتنظيف حاويات النفايات ومحيطها وسيارات نقل النفايات وضمان ترحيل النفايات كالمعتاد، مشيرا الى ان البلدية تضع كافة امكانياتها وكوادرها لخدمة أبناء شعبنا، وتلتزم بجميع التعليمات والإرشادات الصادرة من مكتب رئيس الوزراء ومحافظ رام الله والبيرة.

ووفقا لبيان البلدية فإنها اتخذت الإجراءات التالية:

  • تأجيل كافة الفعاليات التي تنظمها البلدية والتي كانت مجدولة خلال شهر آذار.
  • إغلاق مرافق البلدية التالية: مركز رام الله للمعلومات السياحية، منتدى الخبرات، مجمع رام الله الترويحي، قصر رام الله الثقافي، قاعة البلدة القديمة، المسرح البلدي، الحدائق العامة.
  • انتظام جمع النفايات وترحيلها.المساهمة في التوعية العامة والتنسيق والتشاور مع مختلف المستويات، وانتظام تقديم الخدمات الأساسية مع وضع احتمالات متعددة.
وأشارت البلدية الى أنها على الرغم من هذه الإجراءات فإنها تعتبرها وقائية ولكنها بحاجة الى تكاتف جميع الجهود وأهمها وعي المواطنين وتوعيتهم.

وأهابت البلدية بجميع المواطنين الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الحكومة، ومتابعة كل ما يتعلق بذلك على الصفحات الرسمية للحكومة وعدم التعامل مع الإشاعات.




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