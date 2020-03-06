وزيرة الصحة المصرية توضح حقيقة توصل علماء مصريين لمصل مضاد لـ (كورونا)

نفت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، توصل علماء مصريين لمصل مضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19).





وقالت الوزيرة زايد في تصريحات لبرنامج المصري أفندي على قناة القاهرة والناس: "إن المصل سيظهر من الدول التي لديها عدد أكبر من المصابين".





وحول زيارتها للصين، أكدت أن زيارتها كانت بتكليف رئاسي، مشيرة إلى أن مصر هي أول دولة لا تمتلك حدودا برية مع الصين أرسلت مسؤوليها إليها.





وعن وضعها في الحجر الصحي، أكدت الوزيرة زايد، أنها أجرت الفحوصات المتعلقة بفيروس (كورونا)، مرتين، بينهما 48 ساعة، مشيرة إلى أنه تم قياس درجة حرارتها وأخذ عينات من الأنف والحلق.





وأوضحت الوزيرة، أن القادمين من مدينة ووهان، أو من خالطوا مصابين، يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، فيما يخضع القادمون من مدن أخرى للتحليل مرتين كما حدث معها.









رام الله - دنيا الوطن