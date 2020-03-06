وزارة الصحة تنفي الحجر الصحي على 200 عسكري في أريحا بسبب (كورونا)

نفت وزارة الصحة ما يشاع حول طلب الوزارة ممن كان في حفلة بجامعة بيرزيت القيام بفحوصات عامة بسبب فيروس (كورونا).

وأكدت أنها محض إشاعات، حيث اهابت بالجمهور التقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والتي تُنشر تِباعاً على الصفحة الرسمية للوزارة.

كما نفت ما أشيع حول الحجر الصحي على 200 عسكري في بيت لحم وأريحا، مناشدة الجميع مرة أخرى باستقاء المعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

في السياق ذاته دعت وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين، الإعلاميين ومسؤولي الإذاعات ومحطات التلفزة ووسائل الإعلام العربية والدولية، التي تعنى بتغطية الشأن الفلسطيني، والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الدقة والحذر في نقل ومعالجة الأخبار والتغطيات التي تتصل بفيروس "كورونا"، بالإستناد إلى ما تصدره وزارة الصحة بشكل رسمي، وذلك توخيا لترسيخ المصداقية ونقل الحقيقة لأبناء شعبنا وحفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي .





وشددت وزارة الإعلام، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على ضرورة تلافي التهويل أثناء التغطية الإعلامية، ونشر "سبوتات" ورسائل موجهة تتعلق بالتوعية .