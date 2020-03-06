شؤون فلسطينية

القضاء الأعلى ينفي إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس (كورونا)

القضاء الأعلى ينفي إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس (كورونا)
فندق الأنجل بيت لحم (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
نفى فواز البرغوثي الناطق الإعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى ما تم نشره وتداوله عبر وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي، حول تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن هناك إصابة بفايروس (كورونا) لأحد كوادر القضاء العسكري.

وأكد البرغوثي، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن هيئة القضاء العسكري جهة مستقلة وهي صاحبة الحق في التصريح بأي أمر يتعلق بها.

وأضاف أن أي خبر أو تصريح خاص بالقضاء ومصرّح بنشره يتم نشره عبر موقع مجلس القضاء الأعلى، وإرساله لوكالات الأنباء لتداوله. ودعا لضرورة توخي الدقة في تناول ونشر أي معلومات أو أخبار على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى.

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