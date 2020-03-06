"فـدا" يُدشن احتفالاته بالذكرى الثلاثين للانطلاقة



هذا وألقى الرفيق "أحمد عزية" سكرتيرمنطقة صيدا كلمة بالمناسبة حيا خلالها الشهداء وتضحياتهم الجسام ، وتطرق الى صفقة القرن وسبل مواجهتها وتفعيل دورمنظمة التحريرالفلسطينية، داعيا الى انهاء الانقسام الفلسطيني ، من أجل تعزيزعوامل الصمود ومواجهة الاستحقاقات القادمة.



وعند نصب الشهداء قُرأت الفاتحة على ارواح الشهداء والشهيد الرمز الرئيس ابوعمار ، ووضعت اكاليل الغار.































هذا وألقى الرفيق "أحمد عزية" سكرتيرمنطقة صيدا كلمة بالمناسبة حيا خلالها الشهداء وتضحياتهم الجسام ، وتطرق الى صفقة القرن وسبل مواجهتها وتفعيل دورمنظمة التحريرالفلسطينية، داعيا الى انهاء الانقسام الفلسطيني ، من أجل تعزيزعوامل الصمود ومواجهة الاستحقاقات القادمة.وعند نصب الشهداء قُرأت الفاتحة على ارواح الشهداء والشهيد الرمز الرئيس ابوعمار ، ووضعت اكاليل الغار.

رام الله - دنيا الوطندشن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ـ فـدا، احتفالاته بالذكرى الثلاثون للإنطلاقة بمسيرة وفاء للشهداء ، أنطلقت صباح اليوم الجمعة 6/3/2020 ، الى مقبرة الشهداء في مخيم عين الحلوة، تقدمها حملة الأكاليل والاعلام الفلسطينية ورايات الاتحاد ، وذلك بمشاركة فصائل العمل الوطني الفلسطيني ، واللجان الشعبية ، والاتحادات النقابية، وحشد من شرائح المجتمع المدني والفعاليات الاهلية ومناصري الاتحاد ، وتقدم المشاركين عضو المكتب السياسي وأمين أقليم لبنان الرفيق "ناصرحسون" على رأس وفد من قيادة لبنان.