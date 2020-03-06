شؤون فلسطينية

اللواء كميل يشكل لجنة طوارئ لمواجهة فايروس كورونا في محافظة سلفيت

اللواء كميل يشكل لجنة طوارئ لمواجهة فايروس كورونا في محافظة سلفيت
اللواء د. عبد الله كميل يشكل لجنة طوارئ لمواجهة فايروس كورونا في محافظة سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
شكل محافظ محافظة سلفيت اللواء الدكتور عبدالله كمي، اليوم الجمعة، لجنة طوارئ في محافظة سلفيت لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث دعا فريق الطوارئ في المحافظة لاجتماع طارئ في دار المحافظة، وذلك تنفيذا لمرسوم الرئيس "ابو مازن" القاضي باعلان حالة الطوارئ في فلسطين وقرارات دولة رئيس الوزارء المترجمه للاعلان في الوطن.

وقد استهل اللواء كميل الاجتماع بالحديث عن اهمية الوقايه ووضع خطة عمل لمواجهة الحدث على مستوى المحافظة وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات اهمها:-

1. تفعيل لجنة الطوارئ المركزيه بحيث تبقى في حالة انعقاد دائم.
2. اعتماد مركز استعلامات مركزي بحيث يكون مسئول عن اصدار التعاميم والنشرات واية معلومات تتعلق بالمرض للتواصل والاستفسار مع الدكتور جمعة الشعيبي 402035-0562
3. توضع مقدرات القطاع الخاص تحت تصرف لجنة الطوارئ مع الحفاظ على كامل حقوقهم .
4. يمنع اقامة الاجتماعات او الاحتفالات او التجمعات الكبرى في كافة ارجاء المحافظه .
5. اغلاق صالات الافراح والمقاهي ومحلات الاكس بوكس النوادي والاماكن الترفيهيه لمدة شهر على ان يتم مراعاة ظروف المستاجرين من قبل المالكين للمنشات المؤجره .
6. على المواطنين الابلاغ عن الحالات المشتبه بها وعدم التستر عليها كذلك على كل القادمين من الخارج والذين يتوجب عليهم اجراء الفحوصات الالتزم بذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحه ومن يخالف سيتعرض للمسائله القانونيه.
7. يحظر دخول المواطنين من فلسطين المحتله عام 48 لمحافظة سلفيت وكذلك اقامة الطلاب الذين فرضت عليهم الدراسه في جامعة ارائيل داخل المحافظه .
8. على المواطنين الالتزام باتخاذ الاجراءات الوقائية وبشكل خاص في بيوت الاجر .
9. ان يتم تشكيل لجان طوارئ في كافة التجمعات السكانيه في المحافظه .
10. يحظر على التجار احتكار السلع او رفع الاسعار.
هذا وتم اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات الداخليه لتنظيم العمل بين الجهات ذات العلاقه بالاضافه لبعض التوصيات التي سيتم رفعها لدولة رئيس الوزارء .

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة تنفي الحجر الصحي على 200 عسكري في أريحا بسبب (كورونا)

وزارة الصحة تنفي الحجر الصحي على 200 عسكري في أريحا بسبب (كورونا)

القضاء الأعلى ينفي إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس (كورونا)

القضاء الأعلى ينفي إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس (كورونا)

&#34;فـدا&#34; يُدشن احتفالاته بالذكرى الثلاثين للانطلاقة

"فـدا" يُدشن احتفالاته بالذكرى الثلاثين للانطلاقة

الاتيرة: تخصيص مركز طوارئ في نابلس لمواجهة أي تحديات مستجدة

الاتيرة: تخصيص مركز طوارئ في نابلس لمواجهة أي تحديات مستجدة

إصابتان برصاص الاحتلال في كفر قدوم

إصابتان برصاص الاحتلال في كفر قدوم

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 16 مصاباً

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 16 مصاباً

الصحة: غزة خالية من فيروس (كورونا) والوزارة تواصل تنفيذ إجراءاتها الوقائية

الصحة: غزة خالية من فيروس (كورونا) والوزارة تواصل تنفيذ إجراءاتها الوقائية

&#34;العمل&#34; تقرر إغلاق مراكز التدريب المهني الحكومية والخاصة لمدة شهر

"العمل" تقرر إغلاق مراكز التدريب المهني الحكومية والخاصة لمدة شهر

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

القضاء الأعلى ينفي إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس (كورونا)

القضاء الأعلى ينفي إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس (كورونا)

&#34;فـدا&#34; يُدشن احتفالاته بالذكرى الثلاثين للانطلاقة

"فـدا" يُدشن احتفالاته بالذكرى الثلاثين للانطلاقة

اللواء كميل يشكل لجنة طوارئ لمواجهة فايروس كورونا في محافظة سلفيت

اللواء كميل يشكل لجنة طوارئ لمواجهة فايروس كورونا في محافظة سلفيت

&#34;العمل&#34; تقرر إغلاق مراكز التدريب المهني الحكومية والخاصة لمدة شهر

"العمل" تقرر إغلاق مراكز التدريب المهني الحكومية والخاصة لمدة شهر

الاحتلال يقرر دفن الشهيدين عنقاوي ودراج في مقابر الأرقام

الاحتلال يقرر دفن الشهيدين عنقاوي ودراج في مقابر الأرقام

مسؤول يكشف عن مصير &#34;مسيرات العودة&#34; بظل حالة الطوارئ بسبب إنتشار &#34;كورونا&#34;

مسؤول يكشف عن مصير "مسيرات العودة" بظل حالة الطوارئ بسبب إنتشار "كورونا"

اسرائيل تعتقل ستة مواطنين على حاجز بيت حانون/ايرز منذ بداية العام

اسرائيل تعتقل ستة مواطنين على حاجز بيت حانون/ايرز منذ بداية العام

الخضري: الحصار يفاقم المعاناة في غزة والمجتمع الدولي مُطالب بالتدخل

الخضري: الحصار يفاقم المعاناة في غزة والمجتمع الدولي مُطالب بالتدخل

منوعات

من أجل دينا الشربيني.. عمرو دياب يفعل شيئاً للمرة الأولى في تاريخه

من أجل دينا الشربيني.. عمرو دياب يفعل شيئاً للمرة الأولى في تاريخه

بعد العمرة.. انتقادات لدرة بسبب ملابس الكيك بوكسينغ

بعد العمرة.. انتقادات لدرة بسبب ملابس الكيك بوكسينغ

هجوم لافت من أصالة.. من قصدت بـ&#34;العفن&#34;؟

هجوم لافت من أصالة.. من قصدت بـ"العفن"؟

هل دخلت زوجة قصي خولي بمفاوضات للتنازل عن ابنها مقابل مبلغ ضخم؟

هل دخلت زوجة قصي خولي بمفاوضات للتنازل عن ابنها مقابل مبلغ ضخم؟

نجمة سورية ترتبط للمرة الثالثة بعد فشل زواج ليوم

نجمة سورية ترتبط للمرة الثالثة بعد فشل زواج ليوم

نانسي عجرم إلى التمثيل للمرة الأولى

نانسي عجرم إلى التمثيل للمرة الأولى

هذا ما يشعر به راغب علامة عند الاستماع إلى (بنت الجيران)

هذا ما يشعر به راغب علامة عند الاستماع إلى (بنت الجيران)

(كنزي) ابنة عمرو دياب تخطف الانظار برقصة جديدة

(كنزي) ابنة عمرو دياب تخطف الانظار برقصة جديدة

كندة علوش عن &#34;كورونا&#34;: بروباغندا إعلامية

كندة علوش عن "كورونا": بروباغندا إعلامية

بعد اعتزاله (تويتر)... قرار مفاجئ من عبد المجيد عبد الله

بعد اعتزاله (تويتر)... قرار مفاجئ من عبد المجيد عبد الله

عربي

مصر: اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس (كورونا) على متن باخرة نيلية

مصر: اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس (كورونا) على متن باخرة نيلية

ثمانيني جزائري ينقل فيروس (كورونا) لـ 16 فرداً من عائلته

ثمانيني جزائري ينقل فيروس (كورونا) لـ 16 فرداً من عائلته

السعودية تُهاجم إيران بسبب &#34;سلوكها غير المسؤول&#34; بقضية تتعلق بفيروس (كورونا)

السعودية تُهاجم إيران بسبب "سلوكها غير المسؤول" بقضية تتعلق بفيروس (كورونا)

شاهد: صحن الطواف بالكعبة خالٍ من الحجاج لأول مرة بالتاريخ

شاهد: صحن الطواف بالكعبة خالٍ من الحجاج لأول مرة بالتاريخ