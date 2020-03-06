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لبنان: (كورونا) وصل إلى مرحلة الانتشار

لبنان: (كورونا) وصل إلى مرحلة الانتشار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، من أن فيروس "كورونا" المستجد خرج من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار في البلاد.

وقال حسن وفق "الاناضول": "خرجنا من مرحلة احتواء كورونا، ونشهد اليوم انتشارا للفيروس، وهناك 4 حالات مجهولة المصدر لدينا، ونعمل على تتبعها".

وأضاف: "حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ 48 الماضية؛ بحيث تبين أن حالات مصابة بكورونا تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة"، دون تحديد.

وشدّد على أنّ ّالإجراءات الاحترازية مهمّة والجميع مسؤول”.
وتابع: “كلّ تصريح لمسؤول يجب أن يكون على درجة عالية من الدقة، ورأينا بعض السياسيين يسلّطون الضوء على الإيجابيات وينتقدون السلبيات وهذا أمر جيّدّ.

ووفق الوزير، فإن "الوزارة رفعت درجة تدخّلها ومسؤوليتها إلى مستوى أعلى" من أجل التصدي للفيروس، مجددا الدعوة إلى تفادي التجمّعات والتخفيف من حدّة التواصل.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بـ "كورونا" لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 16.

وظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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