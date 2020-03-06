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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 16 مصاباً

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 16 مصاباً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد 19- كورونا إلى 16 مصابا، بعد الكشف عن 9 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أن إصابة 7 مواطنين بفيروس "كورونا" في بيت لحم، كما أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.

وأوضحت أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

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