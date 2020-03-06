الصحة العالمية: من غير المتوقع اختفاء فيروس "كورونا" في الصيف

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في الصيف.



وأكدت المنظمة أن حظر السفر هو إجراء احترازي متبادل بين الدول في حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته بحسب (روسيا اليوم).



وأملت المنظمة في أن تؤدي الإجراءات في إيران إلى تراجع انتشار الفيروس.



وقالت المنظمة إنه من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا في فصل الصيف.