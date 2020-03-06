شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تقرر تعليق الدوام يوم غدٍ السبت بكافة مدارس القطاع

التعليم بغزة تقرر تعليق الدوام يوم غدٍ السبت بكافة مدارس القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء اليوم الجمعة، تعليق الدوام في مدارس محافظات غزة يوم غد السبت الموافق 7 مارس 2020 كإجراء احترازي وسيتم تقييم الأمور مساء الأحد القادم لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الدوام في الأيام التالية. 

في ذات السياق قال المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" بقطاع غزة، عدنان أبو حسنة، إنّ الإدارة قررت إغلاق مدارس الأونروا غدًا السبت في القطاع كإجراء احتياطي بسبب فيروس "كورونا".

وفي وقت لاحق، أعلنت كافة جامعات في قطاع غزة، تعليق دوامها الإداري والأكاديمي، التزامًا بقرار رئيس الحكم المحدود محمود عباس، بفرض حالة الطوارئ لمدة شهر خشية من تفشي فيروس "كورونا".

وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتباراً من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

بينما أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ان القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ 30 يومًا لا يسري في غزة.

وأضاف معروف أن القرار القاضي بتعطيل المرافق التعليمية ومنع التجمعات وغيرها تتم فقط في المناطق التي اكتشف فيها فيروس (كورونا) ولا تسري على غزة، كونها خالية من المرض، وسيتم التعامل وفق الإجراءات المتبعة حاليًا في القطاع.

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