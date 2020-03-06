بعد إنضمام الإسلامية.. كافة الجامعات في قطاع غزة تعلن تعطيل الدراسة لـ 30 يوماً

الجامعة الاسلامية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، تعليق الدوام الأكاديمي والإداري اعتبارا من يوم السبت الموافق 7/3/2020، وذلك التزاما بالمرسوم الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمنع إنتشار فيروس "كورونا".



وجاء بيان الجامعة الإسلامية عبر موقعها الرسمي: حفاظا على أبناء شعبنا الفلسطيني، وحرصا على صحة الطلبة والعاملين، والتزاما بالمرسوم الصادر عن السيد الرئيس بشان إعلان حالة الطوارئ، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري اعتبارا من يوم السبت الموافق 7/3/2020؟



وأضافت الجامعة " قررنا تشكيل لجنة طوارئ للمتابعة ومواجهة التحديات، ونعلن عن استعدادنا للتعاون مع الجهات الصحية المختصة لمواجهة أية مخاطر صحية".





وبانضمام الجامعة الإسلامية أصبحت الجامعات الملتزمة بالقرار الرئاسي وحالة الطوارئ :"جامعة الأزهر، وجامعة الاقصى، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة فلسطين ، وجامعة غزة، والمعاهد الأزهرية، وجامعة الإسراء، وجامعة الأمة .



وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتباراً من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.



بينما أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ان القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ 30 يومًا لا يسري في غزة.



وأضاف معروف أن القرار القاضي بتعطيل المرافق التعليمية ومنع التجمعات وغيرها تتم فقط في المناطق التي اكتشف فيها فيروس (كورونا) ولا تسري على غزة، كونها خالية من المرض، وسيتم التعامل وفق الإجراءات المتبعة حاليًا في القطاع.