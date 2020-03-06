الاحتلال يقرر دفن الشهيدين عنقاوي ودراج في مقابر الأرقام

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفن جثماني الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج في "مقابر الأرقام".



وأصدرت محكمة الاحتلال أمس قرارا بالدفن، بعد شهر من الامر الاحترازي بوقف دفنهما في مقابر الأرقام.



واستشهد الشابان يوسف عنقاوي (19 عاما) من قرية بيت سيرا غرب رام الله، وأمير محمود دراج (19 عاما) من قرية خربثا المصباح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مركبتهما أثناء ذهابهما إلى العمل قرب قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، في 3-3-2019.