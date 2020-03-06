مسؤول يكشف عن مصير "مسيرات العودة" بظل حالة الطوارئ بسبب إنتشار "كورونا"



وشدد على أن مسؤولي مسيرات العودة، سيتحملون مسؤولية الشعب في قطاع غزة، وأن الهيئة ستقف مع مصلحة الشعب الفلسطيني العليا، ومصلحته فوق كل الاعتبارات.



وأعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الأربعاء، عن حزمة قرارات؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، من بينها منع تجمع أو تجمهر أكثر من ألف شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة.. وأكثر من 50 شخصاً في مكان واحد مغلق.



فيما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتباراً من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.













رام الله - دنيا الوطنقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة سهيل الهندي: كل ما يُشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الغاء الفعالية الجماهيرية المقرر في 30 اذار/مارس 2020 بسبب مرض كورونا عاري عن الصحة.وكان مسؤول في الهيئة العليا لمسيرات العودة قد أكد لـ"دنيا الوطن" أن مسيرات العودة مستمرة وفق خطة العمل الميدانية لعام 2020 والتي تنص على وقف مسيرات العودة الأسبوعية، حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تُنظم بعد ذلك بشكل شهري، بدلاً من الأسبوعي، وفي المناسبات الوطنية فقط.وأضاف المسؤول: "هذا الموضوع في تدارس، والهيئة تتابع مع وزارة الصحة، وأي تعليمات تخرج عنها، ستلتزم بها الهيئة العليا لمسيرات العودة".