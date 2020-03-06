اسرائيل تعتقل ستة مواطنين على حاجز بيت حانون/ايرز منذ بداية العام

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان عدد حالات الاعتقال على معبر بيت حانون /ايرز ارتفع الى ستة منذ بداية العام بعد اعتقال تاجر من غزة اليوم الجمعة .



وأوضح المركز في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بان مخابرات الاحتلال في معبر بيت حانون والتي تشرف على استصدار التصاريح ومقابلة سكان القطاع الذين يرغبون في التنقل الى أراضي الضفة الغربية اعتقلت صباح اليوم الجمعة التاجر "عمار محمد جندية" (٣٨ عامًا) من سكان حي الشجاعية شرق غزة خلال توجهه للضفة الغربية عبر الحاجز .



وأشار " أسرى فلسطين" الى ان مخابرات الاحتلال على ذات المعبر كانت اعتقلت مساء الثلاثاء الماضي التاجرين "عبد الكريم سامي ابو سعادة" (32 عاما) ، و"احمد محمد عيد صبح" (48عاما). من سكان غزة اثناء مغادرتهما للقطاع ، عبر حاجز بيت حانون /ايرز ونقتلهم الى التحقيق في عسقلان ، بينما في بداية شباط الماضي اعتقلت التاجر" عامر سعد بركه" خلال سفره للضفة الغربية .



وأضاف" أسرى فلسطين" بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت في شهر يناير الماضي مواطنين على الحاجز وهم "وليد مصطفى سالم " (43 عامًا) أثناء مغادرة القطاع متوجها الى جسر الأردن للسفر، والتاجر "صلاح عبد المالك القرا" (38 عامًا) سكان خانيونس اثناء توجهه لمقابلة المخابرات، لاستصدار تصريح للتنقل .



واتهم المركز سلطات الاحتلال باستخدام المعابر للإيقاع بالسكان في قطاع غزة، وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية واحتياجهم القهري للسفر، ومساومتهم للعمل مع الاحتلال وتقديم معلومات مقابل السماح لهم بالعبور، لا سيما المرضى ومرافقيهم دون أي اكتراث بتدهور الأوضاع الصحية لهم.