جامعة غزة تعلن عن تعليق الدراسة بموجب المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة غزة، اليوم الجمعة، بيان صحفي، بشأن المرسوم الرئاسي القاضي بإعلان الطوارئ وإغلاق الجامعات ثلاثين يوماً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:
التزاما بمرسوم الرئيس محمود عباس وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية وحفاظا على سلامة الطلبة والصحة العامة لابنا شعبنا، نعلن عن تعليق الدوام الاداري و الاكاديمي في كافة فروعها اعتبارا من تاريخه.
أصدرت جامعة غزة، اليوم الجمعة، بيان صحفي، بشأن المرسوم الرئاسي القاضي بإعلان الطوارئ وإغلاق الجامعات ثلاثين يوماً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:
التزاما بمرسوم الرئيس محمود عباس وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية وحفاظا على سلامة الطلبة والصحة العامة لابنا شعبنا، نعلن عن تعليق الدوام الاداري و الاكاديمي في كافة فروعها اعتبارا من تاريخه.
وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتباراً من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.
بينما أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ان القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ 30 يومًا لا يسري في غزة.
وأضاف معروف أن القرار القاضي بتعطيل المرافق التعليمية ومنع التجمعات وغيرها تتم فقط في المناطق التي اكتشف فيها فيروس (كورونا) ولا تسري على غزة، كونها خالية من المرض، وسيتم التعامل وفق الإجراءات المتبعة حاليًا في القطاع.
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