جامعة غزة تعلن عن تعليق الدراسة بموجب المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ

وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتباراً من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

بينما أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ان القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ 30 يومًا لا يسري في غزة.





وأضاف معروف أن القرار القاضي بتعطيل المرافق التعليمية ومنع التجمعات وغيرها تتم فقط في المناطق التي اكتشف فيها فيروس (كورونا) ولا تسري على غزة، كونها خالية من المرض، وسيتم التعامل وفق الإجراءات المتبعة حاليًا في القطاع.