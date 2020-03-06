مع وصوله للضفة الغربية.. "صحة غزة" تنشر أسئلة وأجوبة عن فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
يواصل فيروس كورونا المستجد الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، حيث بلغت عدد الحالات المعلنة حول العالم 95333 حالة، منها 14768 خارج الصين، فيما بلغ عدد الوفيات 3015 في الصين، و267 حالة وفاة خارجها توسيع رقعة انتشاره حول العالم.
يواصل فيروس كورونا المستجد الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، حيث بلغت عدد الحالات المعلنة حول العالم 95333 حالة، منها 14768 خارج الصين، فيما بلغ عدد الوفيات 3015 في الصين، و267 حالة وفاة خارجها توسيع رقعة انتشاره حول العالم.
وأفادت وزارة الصحة إن عدد الإصابات في فلسطين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بلغت سبعة إصابات حتى اليوم، فيما أجرت الفحوصات لـ 355 حالة، منذ يناير وكانت جميعها سليمة، ما عدا الإصابات السبعة.
وفيما يلي مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول (كورونا) ضمن الدليل الشامل للفيروس وفي ما نشرته المجموعة الخاصة بوزارة الصحة بقطاع غزة.
وفيما يلي مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول (كورونا) ضمن الدليل الشامل للفيروس وفي ما نشرته المجموعة الخاصة بوزارة الصحة بقطاع غزة.
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