وزير التنمية الاجتماعية يصدر قراراً باغلاق كافة دور الحضانة للاطفال

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رام الله - دنيا الوطن

اصدر وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني ، ونظرا للمرسوم الرئاسي باعلان حالة الطوارىء التي اعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه ، قرارأ باغلاق كافة دور الحضانة للاطفال اعتبارا من يوم الغد السبت الموافق 7/3/2020 لمدة شهر كامل.



وجاء في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بناء على الصلاحيات المخولة لنا واستنادا إلى لائحة تنظيم دور الحضانة رقم 11 لعام 2011 وتماشيا مع إعلان حالة الطوارئ وحفاظا على سلامة أطفالنا قررنا إغلاق دور الحضانة لمدة شهر من تاريخه ،وتتحمل كل حضانة مسؤوليات وتبعات ذلك في حال عدم الالتزام .



مشيرا ان صحة اطفالنا وحياتهم ، في هذا الظرف الطارىء امر بغاية الاهمية.



واكد مجدلاني أنه ينطبق على مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات، ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، ما ينطبق على المدارس( الموظفين والطلاب)، وتغلق طيلة حالة الطوارىء.



وأشار مجدلاني أن وزارة التنمية اتخذت جملة من الاجراءات الخاصة بالسلامه العامة بخصوص سلامة النزلاء في المراكز التابعة لها، منها عدم استقبال اي وفود عربية أو اجنبية من الداخل او الخارج ، استخدام ادوات التعقيم في جميع مرافق المراكز والمؤسسات التابعة لها، وعدم ارسال اي نزيل في المؤسسات الايوائيه إى ذويه، الا بعد انقضاء مده اربعة عشر يوما، كما ويمنع اقامة نشاطات من خارج المؤسسة.



وأكدت الوزارة أن كافة الادارات بحالة طوارئ تنفيذا للمرسوم الرئاسي، وندعو الجميع في المراكز لعدم التردد بالاتصال والاستفسار عن أي قضية مهما كانت وفي أي وقت ، ويداوم كل موظف في محافظته طيلة فترة الطوارئ.