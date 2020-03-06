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الصحة: سبعة إصابات بـ (كورونا) وأجرينا الفحص لـ 355 حالة جميعها غير مصابة بالفيروس

الصحة: سبعة إصابات بـ (كورونا) وأجرينا الفحص لـ 355 حالة جميعها غير مصابة بالفيروس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي: إن عدد الإصابات في فلسطين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بلغت سبعة إصابات حتى اليوم.

وأضافت الوزارة: أنها أجرت الفحوصات لـ 355 حالة، منذ يناير وكانت جميعها سليمة، ما عدا الإصابات السبعة.

وأكدت الوزارة، أن عدد الحالات الموجودة في الحجز الصحي في الأكاديمية بأريحا بلغت ثلاثة حالات، وخمسة آخرين في معبر رفح بغزة، مشيرة إلى أن عدد حالات الحجز الصحي المنزلي بلغت 120 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الحالات المعلنة حول العالم بلغت 95333 حالة، منها 14768 خارج الصين، فيما بلغ عدد الوفيات 3015 في الصين، و267 حالة وفاة خارجها.

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