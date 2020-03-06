الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة والقطاع حتى الأربعاء المقبل

معابر غزة، توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، فرض الإغلاق الكامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداء من منتصف يوم (السبت-الأحد) الموافق 8 آذار/مارس وحتى منتصف ليل الأربعاء المقبل، بسبب عيد (المساخر).



وأضاف: "سيتم إغلاق معبر كرم شالوم في يوم الثلاثاء فقط 10 آذار من منتصف ليل (الاثنين-الثلاثاء) وحتى منتصف الليل بين يومي (الثلاثاء-الأربعاء)".