متحف ياسر عرفات يُغلق أبوابه مؤقتاً أمام الجمهور

وعبرت المؤسسة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن أملها أن تكون فترة الإغلاق قصيرة قدر الإمكان.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة ياسر عرفات عن إغلاق المتحف، متحف ياسر عرفات، أمام الجمهور الكريم، ابتداءاً من اليوم الجمعة وحتى اشعاراً آخر، بسبب تطور الأوضاع الخاصة بفايروس "كورونا"، وللإسهام في مقاومة الفايروس، وإلتزاماً بالقررارت الفلسطينية الرسمية في هذا المجال.