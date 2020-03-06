جامعة فلسطين بغزة تُقرر تعطيل الدوام شهراً بموجب المرسوم الرئاسي

أصدرت جامعة فلسطين، اليوم الجمعة، بيان صحفي، بشأن المرسوم الرئاسي القاضي بإعلان الطوارئ وإغلاق الجامعات ثلاثين يوماً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



حرصًا على الصحة العامة لشعبنا الفلسطيني وحفاظًا على سلامة طلابنا وموظفينا نعلن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي

التزامًا بمرسوم الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في الوطن وعملًا بتوجيهات معالي دولة رئيس الوزراء محمد إشتية وتنفيذًا للتعليمات الصادرة عن وزارتي التعليم والصحة الهادفة إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا.





كما قرر رئيس الجامعة تشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات المستقبلية واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.





رام الله - دنيا الوطن