مصر: اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس (كورونا) على متن باخرة نيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد على متن باخرة في النيل.



وأوضح البيان أنه لم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.