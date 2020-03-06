المعاهد الأزهرية تعلن تعليق العمل والدراسة 30 يوماً بدء من السبت المقبل

أعلنت المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة والعمل لمدة 30 يوماً إلتزاما بالمرسوم الرئاسي وحالة الطوارئ المعلنة في فلسطين.





وقالت المعاهد، في بيان صحفي، وصل دنيا الوطن نسخة عنه: "إنه بعد التشاور مع قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش وحرصاً منا على سلامة طلبتنا وموظفينا، قررت عمادة المعاهد الأزهرية في فلسطين تعليق الدراسة في كافة فروع المعاهد بشكل كامل للطلبة والعاملين إبتداء من يوم السبت المقبل الموافق 7/3/2020 ولمدة شهر، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا".







وكان الرئيس محمود عباس أعلن حالة الطوارئ في فلسطين، لمدة 30 يوماً، مع اغلاق كافة المدارس والجامعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.









رام الله - دنيا الوطنوأضاف البيان، أنه سيتم صرف رواتب موظفي العقود كاملة، وسيتم تشكيل لجنة لمتابعة أمور المعاهد الأزهرية.