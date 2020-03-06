الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد الكتلة الإسلامية في بيرزيت

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رام الله - دنيا الوطن

دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددا من سكنات طلبة جامعة بير زيت، في رام الله، واعتقلت مجموعة من نشطاء الكتلة الإسلامية في الجامعة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، اقتحمت عددا من السكنات، وفتشتها وخرّبت محتوياته واعتقلت عددا من أبناء الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت.



وأوضحت مصادر محلية أن من بين المعتقلين سكرتير لجنة العلاقات العامة في مجلس اتحاد الطلبة الأسير المحرر أحمد فرح، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة الأسير المحرر ومحمد ناصر.



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك المنسق السابق للكتلة الاسلامية في الجامعة أسيد قدومي، واعتقلت الطالبين بركات رائد وريان خريوش.



وأشارت المصادر إلى أنه وحتى اللحظة ما يزال مصير الطالبين أحمد أبو يوسف ويوسف ضراغمة غير معروف.



وتأتي حملة الاعتقالات الواسعة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الكتلة عن ممثليها في اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الطلبة، واستعدادها لخوض انتخابات المجلس المقبلة.