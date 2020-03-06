شؤون فلسطينية

عشراوي تبحث مع وفد دبلوماسي كندي آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع وفد دبلوماسي كندي آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي ،الخميس، المدير العام لإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة ومصر والمغرب العربي في وزارة  الشؤون الخارجية الكندية  السيد تروي لولاشنيك، يرافقه ممثل كندا لدى دولة فلسطين السيدة روبن ويتلاوفر وذلك في مقر المنظمة برام الله.

وأطلعت عشراوي الوفد الضيف على آخر التطورات السياسية ، بما في ذلك ممارسات دولة الاحتلال الاجرامية  وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق شعبنا الفلسطيني الاعزل. وعبرت عن قلقها إزاء موقف كندا المتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، ورفضت الادعاء بأن متابعة المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية كان إجراءً أحادي الجانب وأوضحت أن فلسطين تعمل ضمن النظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية  والإجماع العالمي، وجددت في هذا السياق دعوتها كندا للاعتراف بفلسطين تمشيا مع التزامها المعلن بحل الدولتين والقانون الدولي.

من جانبه أكد تروي لولاشنيك التزام كندا الراسخ بالقانون الدولي ، مشددا على الحاجة الماسة لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وحدود العام 1967 والإجماع الدولي.

وأعربت عشراوي خلال اللقاء عن تقدير القيادة الفلسطينية لتصويت كندا لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وطالبتها باتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية من أجل مواجهة عمليات الضم والتصعيد الاستيطاني والجرائم التي تتم بغطاء أمريكي كامل.

كما ناقش الطرفان التهديدات التي تواجه النظام العالمي في ظل تصاعد الكراهية والشعبوية والتطرف والعنصرية واكدا على ضرورة الخروج بخطوات جديدة فاعلة وإيجابية كجزء من مبادرة عالمية لمواجهة هذا الخطر المحدق.

وفي نهاية اللقاء جرى بحث الوضع الفلسطيني الداخلي والتاكيد على اهمية تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام وإجراء انتخابات شاملة في دولة فلسطين والتغلب على القيود والعقبات التي تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلية، خاصة في مدينة القدس المحتلة

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