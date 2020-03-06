شؤون فلسطينية

خليفة: استصدرنا قرار لإبعاد الأسير زيدات إلى غزة للقاء زوجته

خليفة: استصدرنا قرار لإبعاد الأسير زيدات إلى غزة للقاء زوجته
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي احمد خليفة إنه قام أول أمس باستصدار قرار يعتبر سابقة، يقضي بإيقاف إطلاق سراح الأسير حسن سامي زيدات، الى مسقط رأسه في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضاف خليفة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة: "طالبنا أن يُطلق سراحة الى غزة بدلاً من الضفة ليتمكن من التواجد مع زوجته التي تزوجها خلال فترة اعتقاله".

وتابع خليفة: "في الأمس وبعد تقديم الالتماس، تم قبول طلبنا وإطلاق سراح حسن إلى غزة ليلتقي بشذا".

أخبار ذات صلة

عشراوي تبحث مع وفد دبلوماسي كندي آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع وفد دبلوماسي كندي آخر التطورات السياسية

معروف: مستشفى ميداني في معبر رفح والحجز الصحي يتكون من 54 غرفة

معروف: مستشفى ميداني في معبر رفح والحجز الصحي يتكون من 54 غرفة

نقابة الأطباء: إمكانياتنا تحت تصرف رئيس الوزراء

نقابة الأطباء: إمكانياتنا تحت تصرف رئيس الوزراء

صور: وزيرة الصحة تستخدم منتج غير مثبت علمياً للوقاية من فيروس (كورونا)

صور: وزيرة الصحة تستخدم منتج غير مثبت علمياً للوقاية من فيروس (كورونا)

(أونروا) تغلق مدارسها في قطاع غزة غداً السبت كإجراء احتياطي

(أونروا) تغلق مدارسها في قطاع غزة غداً السبت كإجراء احتياطي

مسؤولون أمريكيون: سنوافق على ضم أراضي الضفة لإسرائيل

مسؤولون أمريكيون: سنوافق على ضم أراضي الضفة لإسرائيل

أجهزة الأمن تعتقل النائب عن حركة فتح حسام خضر

أجهزة الأمن تعتقل النائب عن حركة فتح حسام خضر

أبو هولي ينعي ضحايا حادث الحريق بمخيم النصيرات

أبو هولي ينعي ضحايا حادث الحريق بمخيم النصيرات

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

عشراوي تبحث مع وفد دبلوماسي كندي آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع وفد دبلوماسي كندي آخر التطورات السياسية

خليفة: استصدرنا قرار لإبعاد الأسير زيدات إلى غزة للقاء زوجته

خليفة: استصدرنا قرار لإبعاد الأسير زيدات إلى غزة للقاء زوجته

نقابة الأطباء: إمكانياتنا تحت تصرف رئيس الوزراء

نقابة الأطباء: إمكانياتنا تحت تصرف رئيس الوزراء

أبو هولي ينعي ضحايا حادث الحريق بمخيم النصيرات

أبو هولي ينعي ضحايا حادث الحريق بمخيم النصيرات

تخصيص رقم مجاني للاستفسار والتبليغ عن الإصابات المحتملة بفيروس (كورونا)

تخصيص رقم مجاني للاستفسار والتبليغ عن الإصابات المحتملة بفيروس (كورونا)

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار

اشتية: حالة الطوارئ لمحاربة فيروس (كورونا) ولن تستخدم لأي أمور أخرى

اشتية: حالة الطوارئ لمحاربة فيروس (كورونا) ولن تستخدم لأي أمور أخرى

نقابة الأطباء توجه دعوة للمواطنين بشأن فيروس (كورونا)

نقابة الأطباء توجه دعوة للمواطنين بشأن فيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: جثمان قتيل منزل نانسي عجرم يواجه أزمة جديدة..عالق على الحدود

شاهد: جثمان قتيل منزل نانسي عجرم يواجه أزمة جديدة..عالق على الحدود

شاهد مفاجئة &#34;نانسي عجرم&#34; باقتحام رمضان 2020 بمسلسل لأول مرة

شاهد مفاجئة "نانسي عجرم" باقتحام رمضان 2020 بمسلسل لأول مرة

شاهد كيف تحارب هيفاء وهبي كورونا بطريقة &#34;جهنمية&#34;

شاهد كيف تحارب هيفاء وهبي كورونا بطريقة "جهنمية"

شاهد: &#34;أنتى برة حياتى&#34;.. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

شاهد: "أنتى برة حياتى".. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

شاهد: سما المصري بوصلة رقص على مهرجان &#34;عود البطل ملفوف&#34; لشاكوش

شاهد: سما المصري بوصلة رقص على مهرجان "عود البطل ملفوف" لشاكوش

شاهد: وصلة رقص للفنانة احلام في حفلة خاصة

شاهد: وصلة رقص للفنانة احلام في حفلة خاصة

صور: بإطلالة جريئة.. غادة عبدالرازق تعود بعد غياب

صور: بإطلالة جريئة.. غادة عبدالرازق تعود بعد غياب

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن &#34;حاجة مستخبية&#34;

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن "حاجة مستخبية"

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

عربي

السعودية تُهاجم إيران بسبب &#34;سلوكها غير المسؤول&#34; بقضية تتعلق بفيروس (كورونا)

السعودية تُهاجم إيران بسبب "سلوكها غير المسؤول" بقضية تتعلق بفيروس (كورونا)

شاهد: صحن الطواف بالكعبة خالٍ من الحجاج لأول مرة بالتاريخ

شاهد: صحن الطواف بالكعبة خالٍ من الحجاج لأول مرة بالتاريخ

قيس سعيد: يهود تونس لا علاقة لهم بالصهيونية التي سرقت أرض فلسطين

قيس سعيد: يهود تونس لا علاقة لهم بالصهيونية التي سرقت أرض فلسطين

شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها

شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها