خليفة: استصدرنا قرار لإبعاد الأسير زيدات إلى غزة للقاء زوجته

وأضاف خليفة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة: "طالبنا أن يُطلق سراحة الى غزة بدلاً من الضفة ليتمكن من التواجد مع زوجته التي تزوجها خلال فترة اعتقاله".





وتابع خليفة: "في الأمس وبعد تقديم الالتماس، تم قبول طلبنا وإطلاق سراح حسن إلى غزة ليلتقي بشذا".





رام الله - دنيا الوطنقال المحامي احمد خليفة إنه قام أول أمس باستصدار قرار يعتبر سابقة، يقضي بإيقاف إطلاق سراح الأسير حسن سامي زيدات، الى مسقط رأسه في مدينة الخليل بالضفة الغربية.