خليفة: استصدرنا قرار لإبعاد الأسير زيدات إلى غزة للقاء زوجته
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي احمد خليفة إنه قام أول أمس باستصدار قرار يعتبر سابقة، يقضي بإيقاف إطلاق سراح الأسير حسن سامي زيدات، الى مسقط رأسه في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
قال المحامي احمد خليفة إنه قام أول أمس باستصدار قرار يعتبر سابقة، يقضي بإيقاف إطلاق سراح الأسير حسن سامي زيدات، الى مسقط رأسه في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وأضاف خليفة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة: "طالبنا أن يُطلق سراحة الى غزة بدلاً من الضفة ليتمكن من التواجد مع زوجته التي تزوجها خلال فترة اعتقاله".
وتابع خليفة: "في الأمس وبعد تقديم الالتماس، تم قبول طلبنا وإطلاق سراح حسن إلى غزة ليلتقي بشذا".
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