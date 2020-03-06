شؤون فلسطينية

معروف: مستشفى ميداني في معبر رفح والحجز الصحي يتكون من 54 غرفة

معروف: مستشفى ميداني في معبر رفح والحجز الصحي يتكون من 54 غرفة
الحجر الصحي، معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن طبيعة الإجراءات المتبعة في القطاع، لمواجهة فيروس (كورونا).

وقال معروف، عبر صفحته على (فيسبوك): "تم تشكيل لجنة حكومية ممثلة في كل الوزارات المعنية وأساسها وزارة الصحة وهناك لجنة فنية تخصصية برئاسة وزارة الصحة وعضوية منظمة الصحة العالمية والوكالة والخدمات الطبية العسكرية تنعقد بشكل يومي لمتابعة الحدث".

ونوه معروف، إلى أن القطاع لازال في المرحلة الأولى والتي تقضي بإتخاذ الإجراءات الوقائية والتوعية وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأوضح معروف، أن الأجهزة والمستلزمات الخاصة بفحص حالات الاشتباه بالفيروس أصبحت متوفرة بالقطاع، وبالتالي عدم الحاجة لإرسالها لإسرائيل للفحص.

وأضاف، أن الإجراءات تشمل فحص جميع القادمين عبر معبر رفح، من خلال كاميرا حرارية وحجز الحالات المشبته بها صحياً، مشيراً، إلى أن الحجز الصحي في المعبر يتكون من 54 غرفة.

ولفت معروف، إلى أن الحجز الصحي للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الوباء، أما بقية الدول فإنه يوقع القادم عبر المعبر على تعهد بالإلتزام بالحجر الصحي المنزل فترة الحضانة.

وأكد، أن اللجنة الحكومة حددت مكاناً للعزل الصحي في حال اكتشفت حالات مصابة بالفيروس، منوهاً إلى أن الجهات الدولية الطبية اطلعت على تفاصيل المكان.

وأشار معروف، إلى أن وزارة الصحة واللجان المكلفة تقوم حالياً بإنشاء مستشفى ميداني، في معبر رفح مجهز بأسرة وقسم عناية مركزة، متوقعاً بدء عمله خلال أيام.

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