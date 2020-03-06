نقابة الأطباء: إمكانياتنا تحت تصرف رئيس الوزراء

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت نقابة الاطباء دعمها لقرار الرئيس محمود عباس باعلان حالة الطوارئ، مؤكدة انها تضع كافة امكانياتها تحت تصرف رئيس الوزراء في خدمة المواطن.



واشادت النقابة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، بالقرار الحكيم الذي اصدره الرئيس باعلان حالة الطوارئ، لأنها الطريقة الوحيدة التي ستمكننا من الحد من انتشار الفيروس، عن طريق منع الاختلاط والتنقل الى جانب تتبع النصائح الطبية التي تنشرها وزارة الصحة الفلسطينية.



وأعلنت نقابة الأطباء عن فتح قنوات للاجابة على اي سؤال من قبل المواطنين من خلال مواقعها المعروفة منها "نقابة الاطباء- الصفحة العامة على الفيسيوك"، وذلك من أجل رفع مستوى المعرفة والتقليل من الاخطاء التي قد يقع فيها المواطن.



واهابت نقابة الاطباء لكافة منتسبيها بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، وكل ما يصدر من قرارات وبث روح الطمأنينة بين المواطنين ودعمهم في كل مناحي الحياة.



وجددت النقابة تأكيدها باسم كافة منتسبيها انهم سيبقون خط الدفاع الاول، لم ولن يألوا جهدا في كبح جماح المخاطر وسيقدمون كل ما يستطيعون لحفظ السلم والسلام.