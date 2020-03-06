صور: وزيرة الصحة تستخدم منتج غير مثبت علمياً للوقاية من فيروس (كورونا)





وأضافت الهيئة: "المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة، والإدعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج (على شكل بطاقة) يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء غير مثبتة علمياً، وكذلك لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية".







رام الله - دنيا الوطناستخدمت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس الخميس، منتج غير مثبت علمياً للوقاية من فيروس (كورونا) والمعروف باسم (air doctor).وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزيرة أمس الخميس في مدينة بيت لحم، والذي سبق الإعلان عن إصابة عدد من المواطنين بفيروس (كورونا) علقت الوزيرة كارت( air doctor)، والذي يُقال أنه يبعث غاز ثاني أكسيد الكلور على امتداد متر مربع من الشخص الذي يرتديه ويقتل الفيروسات والبكتيريا التي تحيط به وبالتالي يحمي الشخص من العدوى.في هذا السياق، قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج "Air Doctor" غير مثبتة علمياً.