(أونروا) تغلق مدارسها في قطاع غزة غداً السبت كإجراء احتياطي





وكان الرئيس محمود عباس، أعلن أمس الخميس، حالة الطوارئ في فلسطين لمدة 30 يوماً لمواجهة الفيروس.





وقرر، محمد اشتية، رئيس الوزراء، بموجب المرسوم الرئاسي، إغلاق المدارس والجامعات في كافة محافظات الوطن، مع نشر قوات الأمن بكافة تجهزاتها في المحافظات.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا)، اليوم الجمعة، اغلاق كافة مدارسها غداً السبت في قطاع غزة.وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الاعلامي لـ (أونروا): "إن (أونروا) قررت اغلاق كافة مدارسها في غزة غداً السبت كاجراء احتياطي من تفشي فيروس (كورونا)".