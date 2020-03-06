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ثمانيني جزائري ينقل فيروس (كورونا) لـ 16 فرداً من عائلته

ثمانيني جزائري ينقل فيروس (كورونا) لـ 16 فرداً من عائلته
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 16 فردا من عائلة جزئرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر بفيروس (كورونا) المستجد بعد تواصلهم مع جزائريين اثنين يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس.

وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، ليتبن أنها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاما وابنته، يقيمان في فرنسا ولم يدرجا بين الإصابات البالغة 16.

وزار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة، 50 كلم جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير، حسب وزارة الصحة.

وبذلك، تكون الجزائر، الأكثر تضررا بالفيروس، إلى اليوم، ضمن الدول المغاربية.

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