يديعوت: إسرائيل جلبت سراً عينات من (كورونا)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية جلبت سراً رزم عينات من فيروس كورونا المستجد قادمتين من اليابان وإيطاليا ودول أخرى.





ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن الهدف من هذا الإجراء، هو إجراء أبحاث لإيجاد لقاح للفيروس، الذي هزّ العالم منذ شهرين ونصف.

رام الله - دنيا الوطنوذكرت "يديعوت" أن الرزم التي وصلت بشكل سرى لإسرائيل، نقلت مع حراسة من قبل جيش الاحتلال إلى المركز البيولوجي في منطقة "نيس تسيونا" غربي الرملة.وأوضح أنه "تم إدخال الفيروسات لإسرائيل بواسطة رزم خاصة تحمل درجة حرارة 80 تحت الصفر".وتابعت بأنه في يوم الخميس "وصلت الشحنة الأخيرة إلى إسرائيل قادمة من سويسرا، وتحتوي على عينات مجمدة من فيروس كورونا من دول عديدة، من بينها إيطاليا".ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الحالات إلى 16.وتسببت المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" في وضع عشرات آلاف الإسرائيليين بالحجر الصحي المنزلي، لمدة أسبوعين.وفي وقت سابق الخميس، أشارت "هيئة البث" الإسرائيلية إلى أن السلطات بدأت تطبيق قرار حظر دخول السياح من فرنسا، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، وإسبانيا، إلى إسرائيل.