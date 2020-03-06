دولي

إيران: وفاة ستة موظفين في البنك المركزي بسبب (كورونا)

إيران: وفاة ستة موظفين في البنك المركزي بسبب (كورونا)
عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
لا يزال فيروس كورونا يتوسع بين صفوف المسؤولين في إيران، مع ظهور إصابة جديدة كل يوم تقريباً.

فبعد الإعلان عن وفاة مساعد السلطة القضائية الإيرانية، علي خلفي، والسفير الإيراني الأسبق لدى سوريا، حسين شيخ الإسلام، دخلت النائبة عن مدينة طهران، فاطمة رهبر في غيبوبة، جراء إصابتها بالفيروس المستجد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الجمعة.

وكانت وكالة "تسنيم" كشفت في وقت سابق أن حالة رهبر "سيئة للغاية"

إلى ذلك، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، وفاة 6 من موظفي النظام المصرفي بسبب كورونا.

وکتب في حسابه على إنستغرام: "وفقًا للمعلومات الواردة، توفي حتى الآن 6 من الزملاء الأعزاء والکادحين في النظام المصرفي بسبب فيروس كورونا أثناء تقديمهم الخدمات للمواطنين." وأضاف "على الرغم من مخاطر العمل في فروع البنك، فإننا نشهد على الجهود التي يبذلها زملاؤنا في النظام المصرفي لخدمة الناس، وخاصة في فروع البنك المركزي".

وكانت الحكومة الإيرانية قلصت ساعات الدوام بمقدار النصف في البنوك والدوائر الحكومية الأسبوع الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وخلال اجتماعها الخميس ألغت القرار بإعادة الدوام الرسمي كما في السابق وأوصت بمنح إجازات بالتناوب للموظفين.

يذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 107 في وقت جرى تشخيص 3513 حالة إصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق إغلاق المدارس والجامعات لمدة شهر للحد من انتشار الفيروس، فيما أعلنت أنها ستقيم حواجز بين المدن للحد من السفر ونقل العدوى.

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