أجهزة الأمن تعتقل النائب عن حركة فتح حسام خضر

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رام الله - دنيا الوطن

أعتقلت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم الجمعة، النائب عن حركة فتح، حسام خضر، من منزله في مخيم بلاطة.



وقالت أميرة ابنة النائب خضر عبر حسابها على (فيس بوك)، إن جهاز الأمن الوقائي برفقة القوات المشتركة اقتحموا منزلهم في مخيم بلاطة، واعتقلوا والدها بالقوة.



وتابعت: "تم الاعتداء عليّ، حيث قام مسلحان بمنعي من الحركة وتم دفشي وإيذائي بأيديهما".