أبو هولي ينعي ضحايا حادث الحريق بمخيم النصيرات

ولفت د. أبو هولي ان دائرة شؤون اللاجئين تتابع الحدث عن كثب بناء على توجيهات الرئيس واعطت تعليماتها لكوادرها وللجنة الشعبية في مخيم النصيرات التواصل مع أهالي الضحايا والمصابين والوقوف الى جانبهم في هذا المصاب الجلل وتقديم كل ما يلزم من مساعدة.





رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، ضحايا حادث الحريق جراء انفجار صهاريج وقود لفرن خبز داخل سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وقدم د. أبو هولي، في بيان صحفي صادر عنه، العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.