الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار

1- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .

2- تدني مدى الرؤيا الافقية.

المدينـة اليـوم ع - ص غـداً ع - ص بعد غـد ع - ص المدينـة اليـوم ع – ص غـداً ع – ص بعد غـد ع - ص القدس 13-9 15-8 19-12 بيت لحم 13-9 15-8 19-12 رام الله والبيرة 12-8 14-7 18-11 طولكرم 16-12 18-11 22-15 نابلس 14-10 16-9 20-13 قلقيلية 16-12 18-11 22-15 جنين 17-10 19-9 24-14 سلفيت 13-9 15-8 19-12 طوباس 17-10 19-9 24-14 روابي 14-10 16-9 20-13 الخليل 12-8 14-7 20-11 غزه 17-13 19-12 23-16 أريحا 21-13 23-12 28-17 خانيونس 17-13 19-12 23-16 الأغوار الشمالية 19-11 21-10 26-15 رفح 18-12 20-11 24-15









رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .السبت 2020/03/07: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.الأحد 2020/03/08: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2020/03/09: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم الجمعة من خطر:3-خطر التزحلق على الطرقات.4- شدة سرعة الرياح.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي